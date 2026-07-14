Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Jérôme Kym (ATP 186) et Stefanos Tsitsipas (ATP 85) termineront leur duel des 8es de finale ...
Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Jérôme Kym (ATP 186) et Stefanos Tsitsipas (ATP 85) termineront leur duel des 8es de finale jeudi matin. Le score est de 6-4 6-7 (2/7) 5-5 avec service pour le Grec.

Après un premier set perdu 6-4 sur un break du Grec à 2-2, l'Argovien a tenu son service au cours d'une deuxième manche où les serveurs ont fait parler leur maîtrise. Kym a toutefois eu une petite chaleur à 5-5 lorsque le Grec s'est procuré une balle de break aux allures de balle de match. Mais l'Argovien a parfaitement négocié ce moment délicat en montant à la volée pour effacer ça. Et dans le tie-break qui a suivi, Kym a été souverain. Après avoir galvaudé la première de ses cinq balles de set sur une double faute, l'Argovien a conclu sur un magnifique coup droit décroisé.

A 3-2 en sa faveur dans la dernière manche, l'ancien numéro 3 mondial a bénéficié d'une balle de break, mais Kym a encore une fois fait preuve d'autorité pour se sortir de ce mauvais pas. A 5-5, l'arbitre a décidé de stopper les débats juste avant 21h en raison de l'obscurité. Le match reprendra jeudi avec service pour Tsitsipas.

Le vainqueur affrontera le Français Arthur Rinderknech (ATP 28) en quarts de finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 21:13

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:46

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:11

Kym s'adjuge le derby suisse

Kym s'adjuge le derby suisse

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 17:35

Articles les plus lus

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 13:29

Kym s'adjuge le derby suisse

Kym s'adjuge le derby suisse

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 17:35

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:11

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:46

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 19:07

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 13:29

Kym s'adjuge le derby suisse

Kym s'adjuge le derby suisse

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 17:35

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:11

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:21

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:49

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 19:07

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 13:29