Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) peuvent tous deux espérer s'offrir un premier succès en Grand Chelem lors de l'US Open 2025.

Issus des qualifications, l'Argovien et le Zurichois ont hérité d'adversaires abordables au 1er tour du tableau principal.

Présent pour la première fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, Jérôme Kym en découdra dès dimanche - aux alentours de 20h30 heure suisse - avec Ethan Quinn (ATP 81). L'Argovien (22 ans) se mesurera pour la première fois à l'Américain de 21 ans, 16e de finaliste du dernier Roland-Garros.

Le Zurichois Leandro Riedi, sorti au 1er tour du récent Wimbledon pour son baptême du feu dans un Majeur, entrera quant à lui en lice lundi à Flushing Meadows. Son adversaire sera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 64), un joueur bien plus à l'aise sur terre battue que sur dur. Il s'agira également du premier duel entre les deux hommes.

Trois des quatre Suissesses en lice à New York joueront par ailleurs leur 1er tour dimanche. Jil Teichmann (WTA 85) se frottera à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Rebeka Masarova (WTA 109) défiera la tenante du titre et no 1 mondial Aryna Sabalenka dans le stade Arthur Ashe, aux alentours de 20h. Quant à Belinda Bencic (WTA 18), elle démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en 'night session'.

