Kym en leader de l'équipe de Suisse face à l'Inde

Jérôme Kym emmènera l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde les 12 et 13 septembre à Bienne, a annoncé Swiss Tennis.

Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Jakub Paul ont également été sélectionnés, alors que la participation de Leandro Riedi reste encore à confirmer.

Seizième de finaliste de l'US Open, où il est parvenu à sortir des qualifications, Jérôme Kym (ATP 175) sera le leader de la formation du capitaine Severin Lüthi pour cette rencontre du groupe mondial I dont la Suisse sera la grande favorite. Les gauchers Dominic Stricker (ATP 226) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 227) devraient se disputer la place de no 2 en simple, alors que le 'revenant' Jakub Paul (première sélection depuis 2019) devrait être l'homme de base du double.

Pour rappel, le capitaine Severin Lüthi peut modifier ou compléter sa sélection jusqu’à une heure avant le tirage au sort, prévu le 11 septembre à midi. Une décision concernant la participation du huitième de finaliste de l'US Open Leandro Riedi (ATP 435) sera prise dans les prochains jours, souligne le communiqué de Swiss Tennis.

