Kym également battu, la Suisse est dos au mur

L'équipe de Suisse se retrouve dos au mur face à l'Espagne après la première journée de ce 1er tour des qualifications de la Coupe Davis.

Menée 2-0 dans la Swiss Tennis Arena de Bienne, la sélection du capitaine Severin Lüthi n'a plus le droit à l'erreur.

Le manque de confiance des Helvètes s'est pleinement ressenti samedi, surtout sur les points importants. Battu 6-4 7-6 (9/7) par Pedro Martinez (ATP 44) dans le match d'ouverture, Dominic Stricker (ATP 287) a pourtant eu sa chance. Le Bernois a, ainsi, mené 3-1 service à suivre dans la première manche avant de se désunir.

No 1 suisse dans cette rencontre, Jérôme Kym (ATP 136) s'est quant à lui incliné 6-4 6-4 devant Roberto Carballes Baena (ATP 51). L'Argovien a traîné comme un boulet le break concédé dès le premier jeu, alors qu'il avait mené 40/15. Il s'est relâché dans la seconde manche, mais a cédé une deuxième fois son service à 3-3.

Trop 'tendres' à la relance

Dominic Stricker - qui a bénéficié d'une balle d'égalisation à un set partout à 7/6 dans le tie-break avant de perdre trois points d'affilée - et Jérôme Kym doivent faire le même constat au terme de cette journée. La relative faiblesse de leur jeu de défense, notamment en retour de service, fut rédhibitoire.

Le gaucher bernois s'est ainsi procuré trois balles de break seulement au total, dont deux dans le jeu qu'il a gagné pour mener 3-1. Le droitier argovien n'a quant à lui bénéficié que d'une seule opportunité à la relance (dans le quatrième jeu du deuxième set), qu'il n'est pas parvenu à concrétiser.

Pedro Martinez (27 ans) et Roberto Carballes Baena (31 ans), qui n'ont jamais fait partie des 35 premiers du classement ATP, n'ont pourtant rien de foudres de guerre. Mais leur solidité à l'échange et la qualité de leur relance et de leur service se sont avérées suffisantes face à des joueurs suisses loin de leur meilleure forme.

Hüsler/Stricker sous pression

Les débats se poursuivront dimanche dès 12h30, avec tout d'abord un double qui devrait opposer Marc-Andrea Hüsler/Dominic Stricker au duo ibère Pedro Martinez/Jaume Munar. Léger avantage sur le papier à la paire suisse, même si la pression sera forcément bien plus forte sur les épaules helvétiques.

/ATS