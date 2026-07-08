Karolina Muchova en finale à Londres

Karolina Muchova est la première finaliste de l'édition 2026 de Wimbledon. La Tchèque a battu ...
Karolina Muchova en finale à Londres

Karolina Muchova en finale à Londres

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Karolina Muchova est la première finaliste de l'édition 2026 de Wimbledon.

La Tchèque a battu l'Américaine Coco Gauff (WTA 7) 6-2 1-6 7-6 (12/10) en demi-finale jeudi, après avoir effacé une balle de match. Elle se frottera en finale à sa compatriote Linda Noskova (WTA 12) ou à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 13).

Tête de série no 10 du tableau et 9e joueuse mondiale, Karolina Muchova disputera samedi sur le gazon londonien sa deuxième finale de Grand Chelem après celle perdue en 2023 à Roland-Garros face à Iga Swiatek. Elle affrontera forcément une novice à ce stade de la compétition dans un Majeur.

Malmenée par Coco Gauff dans le deuxième set alors qu'elle avait dominé le premier, Karolina Muchova a retrouvé son tennis dans la manche décisive. Mais la Tchèque est passée par tous les états d'âme dans le tie-break, où elle a mené 6/3 avant de faire face à une balle de match à 8/9.

Karolina Muchova a profité d'une amortie de coup droit manquée par Coco Gauff pour écarter le danger. Elle a remporté quatre des cinq derniers points de cette partie pour fêter son 10e succès consécutif, elle qui avait cueilli le titre sur l'herbe de Bad Homburg juste avant les trois coups de cette quinzaine londonienne.

/ATS
 

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