Jil Teichmann se qualifie pour les quarts de finale

Jil Teichmann enchaîne les victoires au WTA 250 de Singapour. La Biennoise s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale en battant l'Australienne Olivia Gadecki en deux sets, 6-4 6-4.

Issue des qualifications et victorieuse de son premier tour mardi dans la cité-Etat, Jil Teichmann (WTA 128) n'avait plus remporté deux matches de suite dans le tableau principal d'un tournoi WTA 250 ou plus depuis mars 2023 à Indian Wells.

Face à l'Australienne de 22 ans (WTA 107), la Seelandaise a réalisé un break d'entrée qui lui a permis de remporter sans trop de souci la première manche. Elle a fait de même au début du deuxième set, mais a concédé son service sur le jeu suivant, avant de refaire le break à 2-2. La gauchère de 27 ans a parfaitement conclu l'affaire sur un jeu de service blanc.

En quart de finale, Jil Teichmann fera face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 35), tête de série no 4 du tournoi. La Suissesse a perdu leur seul duel, disputé en septembre 2023 à Osaka.

/ATS