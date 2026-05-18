Jil Teichmann qualifiée pour le 2e tour à Rabat

En quête de repères, Jil Teichmann a cueilli un succès bienvenu au 1er tour du tournoi WTA ...
Jil Teichmann qualifiée pour le 2e tour à Rabat

Jil Teichmann qualifiée pour le 2e tour à Rabat

Photo: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

En quête de repères, Jil Teichmann a cueilli un succès bienvenu au 1er tour du tournoi WTA 250 à Rabat.

L'Alémanique de 28 ans, retombée au 207e rang mondial, a battu l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 123) 6-4 7-6 (7/5).

Teichmann, qui a sans cesse fait la course en tête, a dû batailler pendant 2h16' pour son huitième match de l'année seulement. Elle a conclu à sa première balle de match, non sans quelques sueurs froides. Teichmann sortait d'une défaite au 2e tour des qualifications du WTA 1000 de Rome.

Alignée au même moment sur les courts du Grand Prix Son Altesse royale la princesse Lalla Meryem de Rabat, Simona Waltert (WTA 93) s'est inclinée 6-3 6-4 devant l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 84). Un contrecoup après ses bonnes performances à Rome, où la Grisonne avait franchi les qualifications avant de perdre de peu au 2e tour.

/ATS
 

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