Jil Teichmann: plus dure est la chute

Jil Teichmann (WTA 30) va chuter au-delà de la 55e place mondiale à l'issue du WTA 1000 de Madrid. Demi-finaliste l'an dernier, la gauchère a été éliminée dès le 2e tour vendredi.

Exemptée de 1er tour sur la terre battue madrilène comme les 31 autres têtes de série, Jil Teichmann s'est inclinée 3-6 6-2 6-4 devant l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 77) après 2h32' de jeu. Elle a pourtant mené 3-0 service à suivre dans la manche décisive...

La native de Barcelone a donc lâché six des sept derniers jeux d'un match qu'elle semblait maîtriser. Elle avait déjà perdu pied dans le deuxième set, dont elle avait concédé les quatre derniers jeux après avoir mené 2-2 30/40 sur le service de Lesia Tsurenko.

Cette défaite est la quatrième d'affilée pour Jil Teichmann, la troisième subie dès son entrée en lice après Miami et Charleston. Elle n'a plus connu les joies de la victoire depuis le 10 mars et son succès obtenu sur Belinda Bencic au 2e tour à Miami.

/ATS