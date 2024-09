Jessica Pegula défiera Aryna Sabalenka en finale à New York

La finale du simple dames de l'US Open opposera samedi Aryna Sabalenka (no 2) et Jessica Pegula (no 6).

La Bélarusse a dominé Emma Navarro (no 13) 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, alors que l'Américaine a renversé Karolina Muchova (WTA 52) 1-6 6-4 6-2.

Déjà sacrée à deux reprises en Grand Chelem, à Melbourne en 2023 et en 2024, Aryna Sabalenka (26 ans) fera figure de favorite. Jessica Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette quinzaine new-yorkaise.

Aryna Sabalenka se retrouve ainsi dans la même situation qu'un an plus tôt à Flushing Meadows. Elle avait alors déjà abordé la finale avec les faveurs de la cote, mais avait dû s'incliner face à une Américaine portée par les quelque 23'000 spectateurs présents dans le Stade Arthur Ashe.

Battue par Coco Gauff en finale l'an dernier, la Bélarusse a déjà pu se frotter à une Américaine jeudi en demi-finale. Et si elle a manqué une première opportunité de conclure au moment de servir pour le match à 6-4 5-4, elle a maîtrisé son sujet dans le tie-break qui a suivi pour s'offrir une quatrième finale majeure.

Jessica Pegula, qui a subi la loi de Sabalenka en finale du WTA 1000 de Cincinnati il y a trois semaines, est quant à elle revenue de loin avant de vaincre Karolina Muchova. La fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) s'est en effet retrouvée menée 6-1 2-0. Mais elle a su attendre son heure.

