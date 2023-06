« Je ne douterai plus de ma force », savoure Swiatek

Blessée aux côtes en mars et à la cuisse en mai Iga Swiatek a néanmoins remporté samedi Roland-Garros face à Karolina Muchova qui l'a bousculée, et la Polonaise en tire une conclusion:

'Je ne douterai plus de ma force', affirme-t-elle.

QUESTION: Ce troisième titre à Roland-Garros a-t-il quelque chose de spécial?

REPONSE: 'C'est difficile de comparer. L'an dernier, c'était une confirmation que mon premier titre (en 2020, ndlr) n'était pas un concours de circonstances. Celui-là, il a été un peu plus difficile à aller chercher à cause des blessures, de la pression et du fait que je défendais mon titre. Alors je suis très heureuse d'avoir géré tout ça. Mais c'est un travail d'équipe avec notamment Maciej (Ryszczuk, son physiothérapeute, ndlr) qui s'est occupé de ma santé et des petites blessures que j'ai eues. C'est grâce à lui que j'ai pu jouer, à la fois après Indian Wells et Rome. Donc un grand merci à l'équipe parce que sans eux, je ne serais pas là.'

Q: Pouvez-vous décrire vos émotions à la fin du match ?

R: 'D'abord la surprise, parce que j'avais vu tous les matches de Karolina dans lesquels elle a su renverser ce type de scores. Avant la balle de match, je me disais qu'elle allait revenir. Alors j'ai simplement joué et j'ai tout donné. Et je suis très heureuse. J'ai soudain ressenti toute la fatigue de ces deux semaines. Peut-être que mes matches n'ont pas été physiquement harassants, mais il est difficile de rester concentrée pendant presque trois semaines. Et même avant car depuis Stuttgart (mi-avril) je ne suis pas rentrée à la maison. Alors je suis contente d'avoir aussi bien terminé la saison sur terre battue, d'y avoir survécu. Je pense que je ne douterai plus jamais de ma force.'

Arrêter de penser au score

Q: Comment avez-vous réussi à reprendre le contrôle du match en fin de troisième set?

R: 'Après tellement de hauts et de bas, j'ai arrêté de penser au score. J'ai fait davantage confiance à mon intuition, parce que je savais que je pouvais un peu mieux jouer si je réussissais à me relâcher un peu. Ca m'a aidée dans le troisième set. Mais honnêtement, le match a été tellement long, avec tellement de hauts et de bas, que là, je ne sais pas vraiment.'

Q: Vous avez gagné vos quatre premières finales en Grand Chelem. Jusqu'où imaginez-vous aller?

R: 'Je ne me projette pas vraiment. Je suis juste heureuse de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je ne sais pas ce dont je suis capable. Alors je vais travailler jour après jour pour jouer le meilleur tennis possible et grandir en tant que joueuse. Je ne me fixe pas à moi-même de records ou d'objectifs fous. Je sais que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de rester cool, c'est ce que je m'attache à faire.'

Propos recueillis en conférence de presse

/ATS