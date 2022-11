« Je fais partie de l'histoire », savoure Alcaraz

'Je fais partie de l'histoire': Carlos Alcaraz a reçu le trophée de no 1 mondial mercredi à Turin en marge du Masters auquel il ne participe pas en raison d'une blessure.

Après son titre à l'US Open en septembre, l'Espagnol est devenu à 19 ans le plus jeune no 1 mondial depuis que le classement ATP existe (1973). Mardi, l'élimination de Rafael Nadal des Masters en a également fait le plus jeune no 1 en fin d'année.

- Que représente ce trophée de no 1 en fin de saison ?

'Beaucoup. Ce trophée veut dire que je fais partie de l'histoire du tennis, aux côtés de nombreuses légendes. C'est un sentiment incroyable.'

- Vous recevez ce trophée en marge du Masters de fin d'année auquel vous ne pouvez participer en raison d'une blessure. Êtes-vous déçu ?

'Oui, je suis déçu de ne pas pouvoir jouer le Masters. Je voulais vraiment le jouer. Mais les blessures, ça arrive dans la vie d'un joueur de tennis. Mais je suis très heureux de pouvoir soulever un magnifique trophée (de no 1 mondial, ndlr). C'est une grande réussite. Tout le dur travail effectué paye.'

- Où en êtes-vous de votre blessure, serez-vous remis pour le début de saison en Australie ?

'Ça va très bien. Je me remets très vite. Je fais tout pour être totalement remis au plus vite. En une semaine (depuis qu'il s'est blessé aux abdominaux durant le Masters 1000 de Paris, ndlr), la blessure a énormément diminué. Je serai prêt pour le début de la saison, je serai à 100%. La semaine après la blessure, j'ai fait beaucoup d'exercices parce qu'il est important de ne pas s'arrêter. Maintenant, je vais prendre quelques jours de vacances pour me déconnecter un peu du tennis et me reposer. Mais après, je vais reprendre le travail d'intersaison pour m'améliorer et débuter l'Open d'Australie aussi bien que possible. Je partirai en Australie dans les premiers jours de janvier. Pour le moment, le plan est de jouer directement l'Open d'Australie.'

/ATS