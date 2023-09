Jannik Sinner n'aura pas sa revanche

La revanche du plus beau 'thriller' de 2022 n’aura pas lieu ! Jannik Sinner n’honorera pas mercredi soir son rendez-vous avec Carlos Alcaraz en quart de finale de l’US Open.

Deux jours après son succès sur Stan Wawrinka, l’Italien est tombé devant Alexander Zverev. Battu 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 après 4h.40 de jeu par le Champion olympique, Jannik Sinner a été trahi par son physique. Victime de crampes dans le troisième set, il a n’a pu que laisser filer son adversaire vers la victoire malgré une superbe réaction d’orgueil dans la quatrième manche.

Titré le mois dernier à Toronto pour son premier succès dans un tournoi Masters 1000, Jannik Sinner était considéré comme le troisième favori du tournoi derrière Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Seulement, l’Italien n’a pas encore à 22 ans le coffre pour traverser la quinzaine d’un tournoi du Gand Chelem sur le plan physique. Même si Alexander Zverev mérite bien des éloges pour sa performance de choix dans cette night session de lundi, on peut regretter que cette revanche entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz tombe à l’eau. L’an dernier le quart de finale entre les deux hommes que l’Espagnol avait remporté après avoir écarté une balle de match avait vraiment atteint les sommets.

L’autre quart de finale sera un derby russe entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Victorieux de ce tournoi en 2021, Daniil Medvedev a battu 2-6 6-4 6-1 6-2 Alex de Minaur. Après une entame laborieuse, le Russe a récité son tennis à la perfection. Les deux Russes s’affronteront une troisième fois à ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem. Les deux premiers, à New York en 2020 et à Melbourne en 2021, ont souri à Medvedev qui s’était imposé à chaque fois en trois sets.

Par ailleurs dans le simple dames, Ons Jabeur, finaliste l’an dernier face à Iga Swiatek, ne verra pas les quarts de finale. La Tunisienne s’est inclinée 6-2 6-4 devant la Chinoise Qinwen Zheng. Tête de série no 4, Ons Jabeur partage ainsi la même infortune que la no 1 Iga Swiatek et que la no 3 Jessica Pegula lesquelles sont également tombées en huitième de finale.

/ATS