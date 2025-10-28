« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera 'impossible' de finir l'année en tant que numéro ...
« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Photo: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez

Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera 'impossible' de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

'C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine', a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.

Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale 'n'est pas entre mes mains', a soutenu Sinner.

'Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible', a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a 'pas eu beaucoup de temps pour récupérer' de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:16

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 14:05

Articles les plus lus

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 06:41

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 14:05

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 06:41

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 14:05

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 08:29

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 19:23

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 06:41