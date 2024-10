Iga Swiatek se sépare de son entraîneur

La Polonaise Iga Swiatek change de coach. L' actuelle no 1 mondiale à la WTA a annoncé vendredi qu'elle s'était séparée de son entraîneur Tomasz Wiktorowski.

'Après trois années des plus grands succès dans ma carrière, nous avons décidé avec l'entraîneur Tomasz Wiktorowski de mettre un terme à notre collaboration', a écrit la tenniswoman dans un post sur Instagram.

Swiatek avait déclaré forfait il y a deux semaines pour le tournoi de Pékin dont elle était tenante du titre, en citant 'des raisons personnelles'.

'Je veux commencer par les remerciements qui sont aujourd'hui, pour moi, les plus importants, a-t-elle indiqué dans son message. Son expérience, son attitude analytique et stratégique et son énorme connaissance du tennis nous ont aidés à réaliser des choses dont je n'aurais jamais rêvé quelques mois seulement après le début de notre collaboration.'

'Compte tenu de ce changement important pour moi je me donne les prochaines semaines pour entamer une collaboration avec un nouvel entraîneur', a-t-elle encore écrit indiquant que des discussions se tenaient 'avec des coachs étrangers'.

'Je ferai signe lorsque je prendrai la décision', a indiqué Iga Swiatek qui occupe la première place du classement mondial depuis novembre 2023.

La joueuse de 23 ans a remporté cinq titres du Grand Chelem en simple, dont quatre Roland-Garros.

/ATS