Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Photo: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Ceci grâce à un succès 7-5 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale soit l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), soit la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait no 2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quarts de finale dans l'Ohio.

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).

