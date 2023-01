Huit Suisses en qualifications, Riedi pas verni

Pas moins de huit représentants de Swiss Tennis - cinq hommes et trois femmes - seront en lice dans les qualifications de l'Open d'Australie qui démarrent lundi.

L'homme en forme du moment, Leandro Riedi, aura la tâche particulièrement ardue.

Le Zurichois, qui reste sur trois finales consécutives en Challenger (deux titres en novembre, une finale perdue samedi à Canberra), en découdra avec Tim van Rijthoven (ATP 111). Le Néerlandais s'est révélé l'été dernier sur gazon, conquérant le titre à Bois-le-Duc avant de se hisser en 8es de finale à Wimbledon.

En lice pour la deuxième fois dans les qualifications d'un tournoi majeur, Antoine Bellier a également droit à un 1er tour compliqué. Le gaucher genevois affrontera pour la première fois le Français Laurent Lokoli, finaliste cette semaine du Challenger de Nouméa où il a bénéficié d'une balle de titre.

Tête de série no 12 des qualifications, le Bernois Dominic Stricker se frottera quant à lui à au vétéran allemand Cedrik-Marcel Stebe (32 ans). Alexander Ritschard et Henri Laaksonen se mesureront tous deux à un Italien, Matteo Arnaldi et respectivement Riccardo Bonadio.

In-Albon face à une Néerlandaise

Chez les dames, la Valaisanne Ylena In-Albon aura un 1er tour à sa portée lundi, face à la Néerlandaise Arianne Hortano. Simona Waltert se mesurera à la Belge Greet Minnen, alors que Joanne Züger défiera la tête de série no 8 Diana Shnaider (WTA 109).

/ATS