Hüsler éliminé à Gstaad

Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) au Swiss Open, c'est déjà fini. Le Zurichois a été battu au 1er tour 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-3 par le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 122) sur la terre battue de Gstaad.

Le gaucher de 28 ans n'avait pas pu terminer son match lundi en raison de la pluie et on peut dire que cette coupure ne lui a rien amené de bon. Dans le second set, Hüsler et son adversaire ont su conserver leur engagement avec une petite alerte pour le Zurichois à 2-2 avec deux balles de break à écarter. Dans le tie-break, Hüsler n'a jamais trouvé le bon timing.

Frustré par la perte de cette manche, le grand gaucher a sombré en début de troisième set. Medjedovic a ainsi pu inscrire les treize (!) premiers points du set avant qu'Hüsler ne se resaisisse. Seulement le mal était fait et le Serbe a pu contrôler la partie pour conclure sur sa deuxième balle de match. Il affrontera la tête de série numéro un Stefanos Tsitsipas au 2e tour.

/ATS