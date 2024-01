Hubert Hurkacz impressionnant

L’un des deux quarts de finale du bas du tableau de l'Open d'Australie proposera un derby de l’Est indécis. L’affrontement entre Hubert Hurkacz (no 9) et Daniil Medvdev (no 3) promet énormément.

'Bourreau' des Français Hugo Humbert (no 21) et Arthur Cazeaux (ATP 122), Hubert Hurkacz dégage une formidable impression. Poussé parfois dans ses derniers retranchements par l’étonnant Arthur Cazeaux, le Polonais a témoigné d’un réalisme extrême dans les jeux décisifs des deux premiers sets pour s’imposer finalement 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) 6-4. L’homme qui fut le dernier vainqueur de Roger Federer – en quart de finale à Wimbledon en 2021 – semble aujourd’hui à 26 ans taillé pour réussir quelque chose de grand à Melbourne.

Fidèle à son image, Daniil Medvedev a connu un moment d’égarement qui lui a coûté un set lors de son huitième de finale face à Nuno Borges (ATP 69). Victorieux 6-3 7-6 /7/4) 5-7 6-1 du Portugais, le Russe mesure pleinement le péril auquel il fera face devant Hubert Hurkacz. Le Polonais mène, en effet, 3-2 dans leur face-à-face...

/ATS