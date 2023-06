Holger Rune sauvé par une volée miraculeuse

Le spectacle fut sur le Suzanne-Lenglen lundi à Roland-Garros avec deux matches interminables: Beatriz Haddad Maia (WTA 14) et Holger Rune (ATP 6) ont tous les deux cueilli un succès qui fera date.

La Brésilienne s'est imposée 6-7 (3/6) 6-3 7-5 devant l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132) après 3h51' de match, à 16 minutes du record du simple dames le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Menée pourtant 7-6 3-1, Beatriz Haddad Maia est parvenue à renverser le cours de la partie pour devenir la première Brésilienne depuis Maria Bueno en... 1968 à disputer un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle sera opposée mercredi à Ons Jabeur (WTA 7) qui, quant à elle, n'est restée que 63 minutes sur le court pour battre 6-3 6-1 l'Américaine Bernarda Pera (WTA 36).

Pour le public du Suzanne-Lenglen, la suite fut encore bien plus folle. Holger Rune a obtenu le droit de retrouver son meilleur ennemi Casper Ruud (ATP 4) en quart de finale après un combat de 3h59' devant Francisco Cerundolo (ATP 23). Le Danois l'a emporté 7-6 (7/3) 3-6 6-4 1-6 7-6 (10/7) grâce sans doute à cette volée réflexe miraculeuse à 7/6 en faveur de l'Argentin dans le super tie-break. Ce coup venu d'ailleurs lui a permis de rester en vie dans une rencontre au cours de laquelle il aura alterné le meilleur et le pire. Le meilleur pour écarter trois balles de 5-3 consécutives au cinquième set, le pire avec ce jeu de service perdu à 5-4 cette fois en sa faveur quelques instants plus tard pour conclure ce huitième de finale en raison de son incapacité à relâcher son bras.

/ATS