Grande-Bretagne et Italie qualifiées

La Grande-Bretagne et l'Italie ont validé dimanche leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe Davis, prévus en novembre à Malaga.

Les Britanniques ont dominé la France dans la poule B, dont la Suisse a terminé au dernier rang. L'Italie a assuré sa place dans le Final 8 en gagnant son premier simple face à la Suède.

Victorieuse de ses deux premiers matches face à l'Australie et à la Suisse, la Grande-Bretagne a fait la différence dans le double décisif, remporté 1-6 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) par la paire Daniel Evans/Neal Skupski face aux vétérans français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin. Les Britanniques accompagnent en quarts l'Australie, 2e du groupe.

L'Italie a pour sa part assuré l'essentiel devant son public de Bologne dès le premier simple dimanche. Matteo Arnaldi (ATP 47) a dominé 6-4 6-3 Leo Borg (ATP 334), fils de Björn, pour laisser définitivement le Chili derrière son équipe. Les Italiens prennent la 2e place de ce groupe derrière le Canada, tenant du titre.

Tout était déjà joué dans les autres poules avant cette dernière journée. La République tchèque et la Serbie de Novak Djokovic ont passé l'épaule dans le groupe C à Valence, alors que les Pays-Bas et les étonnants Finlandais ont terminé aux deux premières places de la poule D à Split.

