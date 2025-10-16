Golubic s'incline en quart de finale à Osaka

Viktorija Golubic (WTA 60) a été stoppée en quart de finale du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise ...
Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY

Viktorija Golubic (WTA 60) a été stoppée en quart de finale du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 2-6 6-2 devant Sorana Cirstea (WTA 51) au lendemain de son 33e anniversaire.

La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant semblé en mesure de signer une nouvelle 'remontada', 24 heures après avoir renversé la 41e mondiale Marie Bouzkova. Mais la Roumaine Sorana Cirstea s'est parfaitement reprise après la perte du deuxième set.

Viktorija Golubic, qui a perdu les quatre derniers jeux du match après avoir résisté jusqu'à 2-2 dans la manche décisive, en reste donc à sept victoires consécutives. Elle avait gagné le Challenger de Suzhou avant de débarquer à Ningo.

Ses belles performances des dernières semaines lui permettent d'asseoir sa place parmi les 60 meilleures joueuses du monde. Elle abordera donc sans trop de pression le tournoi de Jiujiang (27 octobre-2 novembre), où elle avait empoché 250 points en conquérant le titre l'automne dernier.

/ATS
 

