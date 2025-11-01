Golubic s'incline en demi-finale, malgré trois balles de match

Viktorija Golubic (WTA 53) a été stoppée au stade des demi-finales à Jiujiang. Tenante du ...
Photo: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON

Viktorija Golubic (WTA 53) a été stoppée au stade des demi-finales à Jiujiang.

Tenante du titre en Chine, la Zurichoise a subi la loi de l'espoir Lilli Tagger (WTA 235), championne junior de Roland-Garros 2025, après avoir pourtant bénéficié de trois balles de match.

En quête d'une sixième finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), Viktorija Golubic (33 ans) s'est inclinée 6-1 4-6 7-5 devant l'Autrichienne de 17 ans, qui a comme elle la particularité de frapper son revers à une main. Cette défaite va lui 'coûter' une quinzaine de place au classement WTA.

La vice-championne olympique 2021 de double s'est retrouvée trois fois de suite à un point de la victoire, à 5-4 0/40 sur le service adverse dans la manche décisive, sans parvenir à conclure. Elle s'est même effondrée, Lilli Tagger s'adjugeant les 13 derniers points du match.

Viktorija Golubic (WTA 53), qui était revenue de loin après avoir été menée 6-1 4-3 service Tagger à suivre, en reste donc à cinq finales et deux titres conquis sur le circuit WTA. Lilli Tagger, qui est entraînée par l'ancienne championne de Roland-Garros Francesca Schiavone, disputera pour sa part sa première finale, pour sa première apparition dans le tableau principal d'un tournoi WTA.

/ATS
 

