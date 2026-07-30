Golubic passe le 1er tour à Toronto

Sortie d'entrée lundi dernier à Memphis, Viktorija Golubic (WTA 51) a retrouvé le sourire. ...
Golubic passe le 1er tour à Toronto

Golubic passe le 1er tour à Toronto

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Sortie d'entrée lundi dernier à Memphis, Viktorija Golubic (WTA 51) a retrouvé le sourire. La Zurichoise a passé le 1er tour du WTA 1000 de Toronto en battant Kimberly Birrell (WTA 66) 7-6 (9/7) 6-4.

Viktorija Golubic, qui défiera la vice-championne olympique 2024 Donna Vekic (WTA 35) au 2e tour, s'est fait quelques frayeurs dimanche avant de vaincre l'Australienne. Elle a ainsi perdu trois jeux d'affilée après avoir mené 7-6 3-1, et a même dû effacer une balle de 3-5 sur son service. Mais elle a su serrer sa garde pour empocher les trois derniers jeux d'un match qui a duré 1h45.

La Zurichoise restait sur une défaite mortifiante à Memphis, où elle s'était écroulée après une très longue interruption due à la chaleur survenue alors qu'elle menait 4-2 au troisième set face à Katie Volynets. Six jours plus tard, elle a entamé son 1er tour à Toronto avec plus de deux heures de retard en raison de la pluie, mais a cette fois-ci su gérer ses nerfs.

/ATS
 

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