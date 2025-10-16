Golubic en quarts de finale pour son anniversaire

Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.

/ATS