Golubic battue dès le 1er tour à Memphis

Viktorija Golubic (WTA 51) a entamé sa tournée estivale nord-américaine sur une défaite frustrante.

La Zurichoise s'est inclinée 7-5 2-6 7-6 (7/3) devant Katie Volynets (WTA 93) au 1er tour à Memphis.

Tête de série no 3 du tableau dans le Tennessee, Viktorija Golubic restait pourtant sur un succès face à l'Américaine, qu'elle avait battue l'automne dernier en finale du WTA 125 de Suzhou en Chine. Lundi, elle n'a pas su enfoncer le clou dans le set décisif, alors qu'elle a mené 3-0 service à suivre puis 4-2.

La Zurichoise de 33 ans, qui n'avait plus joué en compétition depuis son élimination au 2e tour de Wimbledon le 2 juillet, a très mal négocié l'interruption de près de cinq heures due à la chaleur et survenue à 4-2 dans la troisième manche. A la reprise, elle a perdu trois jeux d'affilée avant d'être nettement dominée au tie-break.

/ATS