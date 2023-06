Golubic, Naef et Waltert aussi qualifiées à Wimbledon

Carton plein pour les Suisses vendredi à Wimbledon ! Après Dominic Stricker, Simona Waltert, Céline Naef et Viktorija Golubic ont gagné leur place dans le tableau principal.

La plus belle performance a été signée par Céline Naef (WTA 165). A 18 ans, la Schwytzoise ne cesse de déjouer les pronostics. Après sa superbe victoire mercredi devant l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 108), elle a battu jeudi 6-2 3-6 6-4 l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152). Elle s'invite ainsi avec brio une première fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

Quart de finaliste à Wimbledon il y a deux ans, Viktorija Golubic a, quant à elle, battu 6-2 7-6 (7/5) la Grècque Despina Papamichal (WTA 188) pour se qualifier. Quant à Simona Waltert (WTA 115), elle a, comme à Roland-Garros, passé ce cap des qualifications à la faveur de son succès 6-4 7-5 devant la Colombienne Emilia Arango (WTA 184).

Le contingent suisse pour ce Wimbledon 2023 s'élèvera ainsi à trois joueurs - Marc-Andrea Hüsler, Stan Wawrinka et Dominic Stricker - et à cinq joueuses - Belinda Bencic, Jil Teichmann, Simona Waltert, Viktorija Golubic et Céline Naef -.

/ATS