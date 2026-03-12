Geneva Open: Ruud confirme sa participation

L'affiche du Geneva Open 2026 (16-23 mai) prend forme. Après Stan Wawrinka (ATP 92), les organisateurs de l'ATP 250 annoncent la participation d'un autre ancien vainqueur, Casper Ruud (ATP 13).

Sacré à trois reprises sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2021, 2022 et 2024), Casper Ruud n'a perdu qu'une seule des quatorze rencontres qu'il a livrées dans ce tournoi. Absent l'an dernier en raison d'une douleur à un genou, le Norvégien entend bien reprendre la main.

Casper Ruud (27 ans) affiche un superbe palmarès avec ses 14 titres, dont le Masters 1000 de Madrid en 2025. Il a aussi disputé trois finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic, et à l'US Open en 2022 face à Carlos Alcaraz avec la place de no 1 mondial en jeu.

