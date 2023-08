Finaliste en 2022, Ruud chute dès le 2e tour

Casper Ruud, finaliste l'an dernier à New York, a été éliminé dès le 2e tour de l'US Open mercredi. Le Norvégien s'est incliné 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2 devant le no 1 chinois Zhizhen Zhang (ATP 67).

Le no 5 mondial a de nouveau atteint la finale à Roland-Garros cette année, comme en 2022. Mais il a été battu au 2e tour en Australie, à Wimbledon et donc à Flushing Meadows. Cet échec prématuré dans l'ultime levée du Grand Chelem lui vaudra de chuter au minimum jusqu'à la 9e place mondial. Il pourrait même quitter le top 10.

Avec la défaite de Casper Ruud, qui n'est jamais parvenu à aligner deux victoires sur dur cette année, seuls deux membres du top 10 de la hiérarchie figurent encore dans un bas du tableau promis à Novak Djokovic (no 2). Il s'agit des Américains Taylor Fritz (no 9) et Frances Tiafoe (no 10).

Premier Chinois à avoir fait partie des 100 premiers mondiaux, en octobre dernier, Zhizhen Zhang peut quant à lui rêver d'un premier 8e de finale en Grand Chelem. Le 16e de finaliste du dernier Roland-Garros affrontera un adversaire largement à sa portée au 3e tour: l'Australien Rinky Hijikata (ATP 110).

/ATS