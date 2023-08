Fin de série pour Carlos Alcaraz

Après une série de 14 matches sans défaite, Carlos Alcaraz a trouvé son maître. Le no 1 mondial s’est incliné 6-3 4-6 6-3 au Masters 1000 de Toronto devant Tommy Paul (ATP 14).

Déjà victorieux de l’Espagnol l'an dernier dans ce même Masters 1000 – mais à Montréal en raison de l’alternance des sites -, l’Américain a construit son succès grâce à un tennis d’attaque qui l’a vu enlever 21 points sur les 23 joués au filet. On rappellera qu'il avait été demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier dernier.

En face, Carlos Alcaraz, qui était invaincu depuis sa défaite devant Novak Djokovic en demi-finale à Roland-Garros, a accusé un trop grand déchet en coup droit avec 17 erreurs directes. Battu sur un break concédé au sixième jeu de la dernière manche, Carlos Alcaraz a concédé la cinquième défaite de l’année le soir où il aurait pu cueillir sa 50e victoire en 2023.

Après la défaite de Carlos Alcatraz et celle de Daniil Medvedev plus tôt dans la journée, on aura dimanche soir un nouveau vainqueur en Masters 1000. Tombeur de Gaël Monfils (ATP 276) dans le dernier quart de finale, Jannik Sinner (ATP 8) s’affirme désormais comme le grand favori du tournoi. L’Italien rencontrera Tommy Paul ce samedi alors que la demi-finale du bas du tableau opposera l’Australien Alex de Minaur (ATP 18) à l’Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina (ATP 37).

/ATS