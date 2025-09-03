Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées ...
Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Photo: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa

L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open.

Elles ont logiquement subi la loi des têtes de série no 1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise. Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des soeurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée au côté de Leylah Fernandez.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa soeur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA. Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sabalenka en demi-finale sans jouer

Sabalenka en demi-finale sans jouer

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:25

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:27

Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets

Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets

Tennis    Actualisé le 02.09.2025 - 21:45

L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale

L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale

Tennis    Actualisé le 02.09.2025 - 19:51

Articles les plus lus

Xi et Poutine célèbrent leur relation « stratégique » à Pékin

Xi et Poutine célèbrent leur relation « stratégique » à Pékin

Tennis    Actualisé le 02.09.2025 - 16:05

L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale

L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale

Tennis    Actualisé le 02.09.2025 - 19:51

Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets

Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets

Tennis    Actualisé le 02.09.2025 - 21:45

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:27