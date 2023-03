Fin de parcours pour Stan Wawrinka

Le remarquable parcours de Stan Wawrinka (ATP 100) à Indian Wells s'est arrêté au stade des huitièmes de finale. Le Vaudois s'est incliné 6-1 6-4 devant Jannik Sinner (ATP 13).

Comme à Rotterdam le mois dernier, Stan Wawrinka n'a pas trouvé la clé devant la cadence imposée par le frappeur italien. Mais le score de ce huitième de finale est bien trompeur dans la mesure où Stan Wawrinka s'est procuré huit balles de break pour n'en convertir qu'une seule. Il a vraiment eu sa chance dans un second set qui l'a vu mener 2-0 avant de concéder le break décisif à 2-2 dans un jeu qui a duré exactement...18'47''.

Malgré cette défaite, le bilan de Stan Wawrinka lors de ce premier Masters 1000 de l'année est fort positif. Il a gagné pour la première fois de l'année trois matches dans un même tournoi. Il a battu lundi un top ten en la personne du no 8 mondial Holger Rune. Tous les feux sont donc au vert avant d'enchaîner avec le Masters 1000 de Miami où il espère être encore dans le tableau le 28 mars pour fêter dignement ses 38 ans.

'Les choses avancent bien ces dernières semaines, reconnaît Stan Wawrinka au micro de l'Equipe. Je continue à progresser. Je sens que je deviens plus fort tennistiquement et physiquement. Mais je suis lucide. Il y a des hauts et des bas. Cela ne va pas juste monter comme ça indéfiniment. Je le sais très bien.'

