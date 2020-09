Felix Auger-Aliassime impitoyable devant Andy Murray

Deux jours après sa victoire sur le fil devant Yoshihito Nishioka, Andy Murray (ATP 115) est revenu sur terre. L'Ecossais n'a pas eu l'ombre d'une chance contre Félix Auger-Aliassime (no 15).

Le Canadien de 20 ans s'est imposé 6-2, 6-3, 6-4 devant un Andy Murray en perdition au deuxième tour de l'US Open dans la night session de jeudi. Ce match fut à sens unique. De 13 ans le cadet de l'Ecossais, Félix Auger-Aliassime a mené les échanges à son rythme pour réussir 52 coups gagnants. Auteur de 24 aces, il n'a pas concédé la moindre balle de break face à un adversaire qui avait encore les 4h18' du match de son premier tour dans les jambes..

'Je suis resté très concentré sur mon service tout au long du match car c'était Andy Murray en face et on sait qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Il n'abandonne jamais', lâche sobrement le Canadien dont le prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre le Français Corentin Moutet (ATP 77) et le Britannique Daniel Evans (no 23). La pluie a interrompu la rencontre alors que Moutet menait 4-6 6-3 6-5.

La surprise du jour est venue de la défaite de Milos Raonic (no 25). Finaliste la semaine dernière du Masters 1000 de Cincinnati, le Canadien a perdu le derby qui l’a opposé à Vasek Pospisil (ATP 94). L’homme à l’origine de la création du nouveau syndicat des joueurs s’est imposé 6-7 (1/7) 6-3 7-6 (7/4) 6-3 après 3h18’ de jeu. Malgré cinq balles de break, Milos Raonic a été incapable de ravir le service d’un adversaire qui a démontré qu’il pouvait être aussi percutant sur le court que dans la coulisse.

/ATS