Feldbausch se hisse dans le tableau final à Kitzbühel

Battu d'entrée à Gstaad lundi dernier pour son baptême du feu sur l'ATP Tour, Kilian Feldbausch ...
Feldbausch se hisse dans le tableau final à Kitzbühel

Feldbausch se hisse dans le tableau final à Kitzbühel

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Battu d'entrée à Gstaad lundi dernier pour son baptême du feu sur l'ATP Tour, Kilian Feldbausch (ATP 262) a décroché dimanche son ticket pour le tableau final de l'ATP 250 de Kitzbühel.

Le Genevois se mesurera au Paraguayan Daniel Vallejo (ATP 71) mardi.

Kilian Feldbausch, qui avait pris un set à Miomir Kecmanovic à Gstaad, a témoigné d'une certaine autorité dans les qualifications à Kitzbühel. Tombeur de la tête de série no 1 Gustavo Heide (ATP 136) samedi au 1er tour (6-4 6-2), il a dominé l'Autrichien Sandro Kopp (ATP 291) 6-0 6-4 dimanche au 2e et dernier tour.

La tâche du Genevois de 20 ans s'annonce délicate au 1er tour du tableau final. Daniel Vallejo (22 ans) a en effet atteint les demi-finales de l'ATP 250 de Bastad cette semaine. L'espoir paraguayen améliorera ainsi encore son meilleur classement lundi pour figurer au 63e rang mondial.

/ATS
 

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