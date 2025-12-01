Errani rejoint le staff de Paolini

Jasmine Paolini (WTA 8) aura parmi ses entraîneurs en 2026 sa partenaire en double Sara Errani ...
Errani rejoint le staff de Paolini

Errani rejoint le staff de Paolini

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Jasmine Paolini (WTA 8) aura parmi ses entraîneurs en 2026 sa partenaire en double Sara Errani, a-t-elle annoncé dimanche. Les deux Italienne ont conquis l'or olympique du double à Paris 2024.

'Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine', a déclaré Paolini lors d'une émission de la chaîne de télévision Rai Uno. 'Il y aura deux personnes à mes côtés: Danilo Pizzorno sera mon entraîneur et Sara sera en charge des questions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau', a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa collaboration avec Renzo Furlan, son entraîneur pendant dix ans.

Si elle a mis un terme à sa carrière en simple, Sara Errani (38 ans) entend continuer à jouer en double avec Paolini (29 ans): 'Nous jouons tellement bien ensemble que c'est difficile d'arrêter', a indiqué l'ancienne 5e joueuse mondiale en simple, finaliste à Roland-Garros en 2012.

/ATS
 

