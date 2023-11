Entre pause maternité et défense d'un titre

L'équipe de Suisse aurait certainement eu besoin du soutien de son public pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup.

Mais c'est à Séville que les protégées du capitaine Heinz Günthardt défendent cette semaine le titre conquis fin 2022 à Glasgow.

Six mois après que la candidature de Séville avait été notamment préférée à celle de Zoug, la sélection de Swiss Tennis part dans l'inconnue en Andalousie. Elle ne faisait certes pas figure de favorite l'an dernier, mais ses chances étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont à l'entame de cette semaine andalouse.

La principale interrogation concerne bien sûr la championne olympique de simple Belinda Bencic, qui a annoncé attendre un heureux événement pour le printemps prochain. 'On verra mardi lors des nominations', a répondu la St-Galloise lorsqu'on lui a demandé dimanche si elle serait alignée cette semaine.

Sa non-titularisation constituerait bien sûr un gros coup dur pour la Suisse, même si Belinda Bencic n'a plus joué depuis la mi-septembre à la suite d'une intoxication alimentaire. Et même si la 14e joueuse mondiale n'affiche plus le même état de forme qu'en début d'année.

Golubic en pleine forme

Mais Heinz Günthardt s'appuie aussi sur un esprit d'équipe hors normes avec un groupe très soudé. Victorieuse de ses deux derniers tournois, certes pas sur le circuit principal, Viktorija Golubic (WTA 83) tient la grande forme. Toujours à l'aise dans cette compétition, la Zurichoise adore revêtir ce costume de l'outsider.

A l'inverse, Jil Teichmann (WTA 142) est loin du niveau qui lui avait permis de se hisser jusqu'à la 22e place mondiale en juillet 2022. Mais la gauchère sait se sublimer. Et tant la 'rookie' Céline Naef (WTA 137/18 ans) que Simona Waltert (WTA 167/22 ans) ont déjà montré leur potentiel au plus haut niveau.

Les Tchèques en favorites

La Suisse entamera son tournoi final mardi face à la République tchèque, qui aligne deux membres du top 10 (Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova) et est bien l'équipe à battre cette semaine. Elle se frottera jeudi aux Etats-Unis, qui évoluent sans leurs deux top 10 (Coco Gauff et Jessica Pegula) mais comptent tous de même trois joueuses figurant parmi les 50 meilleures du monde.

