Entre Sinner et Djokovic, un choc au goût de revanche

L'affiche a des airs de finale et un parfum de revanche.

Un peu plus de cinq mois après la sensationnelle victoire de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie, le Serbe et l'Italien se retrouvent vendredi dans le dernier carré de Wimbledon.

Tenant du titre, no 1 mondial et plus jeune de 15 ans que l'ancien patron du circuit, Sinner partira avec les faveurs des pronostics. Mais en arrachant mardi la victoire contre Felix Auger-Aliassime après 5h15, Djokovic a rappelé combien il avait encore faim de ce 25e titre record en Grand Chelem qu'il chasse sans relâche à 39 ans passés.

'Si Novak a une chance de gagner le 25e, c'est vraiment sur herbe, ici à Wimbledon' où le Serbe a déjà triomphé sept fois, souligne l'ancien joueur français Sébastien Grosjean, demi-finaliste à Londres en 2003 et 2004.

S'il bat Jannik Sinner, Novak Djokovic affronterait en finale le no 3 mondial Alexander Zverev ou la révélation britannique du tournoi, Arthur Féry (114e). Reste à voir combien de forces lui resteront vendredi après un quart de finale éreintant.

Il fera chaud

Vainqueur implacable des cinq premiers Masters 1000 de la saison, Jannik Sinner a quant à lui connu une brutale défaillance physique dans la chaleur écrasante de la première semaine de Roland-Garros. Eliminé au 2e tour à Paris alors que Carlos Alcaraz était déjà sur la touche, le patron du circuit a ainsi manqué une belle occasion de s'adjuger à Paris le seul titre du Grand Chelem qui lui échappe.

Arrivé à Londres sans avoir disputé le moindre tournoi de préparation sur gazon, Sinner a eu besoin de cinq sets pour arracher la victoire au premier tour de Wimbledon contre le Serbe Miomir Kecmanovic (50e). Il n'a plus connu d'alerte aussi sérieuse depuis mais n'a pas levé pour autant tous les doutes.

Avec plus de 30°C attendus vendredi à Wimbledon, la chaleur pourrait aussi jouer un rôle déterminant dans l'issue du match - même si Sinner n'a guère semblé souffrir des températures élevées mardi en quarts de finale, où il a écarté en trois sets l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Contre Djokovic, qu'il a battu six fois en onze duels, 'chaque match a sa propre histoire', juge l'Italien. 'Il a gagné ce tournoi tellement de fois qu'il saura exactement comment aborder' la demi-finale. 'J'ai hâte d'y être!'

'Très compliqué' pour Féry

Dans la seconde demi-finale, 'ça va évidemment être très compliqué' pour Arthur Féry contre le récent vainqueur de Roland-Garros, juge Sébastien Grosjean. Mais '+Sascha+ Zverev n'a jamais gagné de tournoi sur herbe' et Féry aura le public derrière lui, rappelle le consultant de beIN Sports. Quel que soit le vainqueur, avec ces deux affiches, 'vendredi sera en tout cas un grand jour!'.

/ATS