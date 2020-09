Encore raté pour Karolina Pliskova ! Tête de série no 1 du tableau, la Tchèque ne gagnera pas cette année à Flushing Meadows son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem.

La no 3 mondiale a été éliminée au deuxième tour, battue 6-1 7-6 (7/2) par Caroline Garcia (WTA 50). Ancienne no 4 mondiale, la Lyonnaise a signé un exploit inattendu. Il est possible toutefois que les heures passées à l’entraînement dans l’académie de Rafael Nadal l’ont métamorphosée. Elle fut irrésistible pendant près d’une heure pour mener 6-1 4-2 avant la très belle réaction de son adversaire. Mais incapable de gagner l’une des deux balles de set dans sa raquette à 5-4, la Tchèque a lâché prise dans le tie-break pour connaître une nouvelle désillusion dans un tournoi majeur.

Le succès de Caroline Garcia gomme dans le camp tricolore l’incroyable défaite quelques heures plus tôt de Kristina Mladenovic (WTA 44). La Nordiste s’est inclinée 1-6 7-6 (7/2) 6-0 devant la Russe Varvara Gracheva (WTA 102) après avoir mené 6-1 5-1 et avoir bénéficié de quatre balles de match !

/ATS