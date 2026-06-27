Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

La Britannique Emma Raducanu, ancienne gagnante de l'US Open et actuelle 33e mondiale, a annoncé dimanche soir son forfait pour le tournoi de Wimbledon. Elle souffre d'une fracture de fatigue.

'La petite douleur que je gérais s'est transformée en fracture de fatigue' et 'jouer à Wimbledon, à domicile, représente tout pour moi, donc c'est vraiment dur à accepter', a écrit sur Instagram la joueuse de 23 ans.

Récente finaliste du tournoi sur gazon du Queen's, battue par la Croate Donna Vekic, Raducanu était tête de série numéro 30 du Grand Chelem londonien et devait entrer en lice lundi contre une autre Croate, Antonia Ruzic (61e).

La numéro un britannique revenait au premier plan après un passage à vide qui a suivi son début de carrière fulgurant, avec une victoire à l'US Open 2021 à seulement 18 ans alors qu'elle était issue des qualifications.

/ATS