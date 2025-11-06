Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA de Ryad. Elle ...
Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Photo: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA de Ryad. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) en trois sets, 4-6 6-4 6-3.

Le second duel du dernier carré, programmé dans la foulée, oppose la no 1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), finaliste de Wimbledon et de l'US Open.

Déjà lauréate de ses trois matches de poule, Rybakina réalise le meilleur parcours de sa carrière au Masters WTA, qu'elle dispute pour la troisième année d'affilée. Dernière des huit joueuses à avoir validé son billet pour Ryad, Rybakina tentera samedi de décrocher un troisième titre en 2025, après les WTA 500 de Strasbourg (terre battue) et de Ningbo (dur).

La lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon a cependant dû batailler pour arracher une troisième victoire en six duels contre Pegula.

/ATS
 

Tennis    Actualisé le 06.11.2025 - 19:09

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 22:09

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 21:21

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 10:49

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 10:49

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 21:21

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 22:09

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 10:49

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 21:21

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43