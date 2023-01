Elena Rybakina pour un deuxième titre du Grand Chelem

Championne de Wimbledon en titre, Elena Rybakina (no 22) disputera ce samedi la finale de l'Open d'Australie. Elle honorera ce rendez-vous à la faveur de son succès sur Victoria Azarenka (no 24).

La Kazakhe s'est imposée 7-6 (7/4) 6-3 devant la Bélarusse dans une demi-finale parfois décousue mais qu'elle aura maîtrisée en grande partie. Même si elle a concédé le premier break de la rencontre, à 2-2, Elena Rybakina a pu, ainsi, s'appuyer sur la qualité de ses frappes, à commencer par son service bien sûr, pour prendre la mesure de la Bélarusse, titrée à Melbourne en 2012 et en 2013.

Trop souvent bousculée sur ses secondes balles, Victoria Azarenka n'a pas pu développer le jeu qui lui avait permis de dominer la no 3 mondiale Jessica Pegula deux jours plus tôt. Elle a toutefois fait preuve d'un courage certain. Notamment dans la première manche avec une balle de set écartée sur un magnifique passing le long de la ligne à 5-4. Mais elle devait commettre trop d'erreurs dans le jeu décisif pour passer l'épaule.

Samedi, Elena Rybakina affrontera la gagnante de la rencontre entre Aryna Sabalenka (no 5) et Magda Linette (WTA 45).

/ATS