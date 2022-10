Dur retour sur terre pour Hüsler

Marc-Andrea Hüsler (ATP 64) n'a pas pu enchaîner après la quête de son premier titre ATP dimanche à Sofia. Le gaucher zurichois a même été lourdement battu au 1er tour de l'ATP 500 d'Astana mercredi.

Le no 1 helvétique s'est incliné 6-0 6-2 après 68' de jeu devant le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 53), qu'il avait pourtant dominé lors de leur seul précédent duel. Le déplacement de quelque 3000 kilomètres ne l'a certainement pas aidé à 'digérer' les folles et inattendues émotions vécues trois jours plus tôt.

Incapable de se procurer la moindre balle de jeu dans un premier set qui a duré tout juste 25 minutes, Marc-Andrea Hüsler a sorti la tête de l'eau dans la deuxième manche. Il s'est procuré trois balles de break dès le premier jeu, sans parvenir à les convertir, et a pu recoller à 1-1. Mais l'embellie n'a pas duré, le Zurichois concédant deux fois son service dans cette seconde manche.

/ATS