Dominic Stricker: le top 100 devra encore attendre

Dominic Stricker (ATP 106) devra encore patienter avant de faire son entrée dans le top 100 de l'ATP. Le Bernois a perdu à Gstaad le match qui aurait pu lui permettre de passer ce cap.

Il s'est incliné 7-6 (7/4) 6-1 devant le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 44) au terme d'une partie décevante. A deux points d'enlever le premier set lorsqu'il a mené 6-5 0-30, le gaucher a accusé trop de déchet dans son jeu. Alors que dans le même temps son camarade de promotion Leandro Riedi battait le no 6 mondial Holger Rune dans le cadre de la Hopman Cup à Nice, Dominic Stricker s'est raté dans les grandes lignes.

Et même si Mimior Kecmanovic n'a plus rien fait de bon depuis sa finale début avril à Estoril face à Casper Ruud, ce manque de régularité à ce niveau ne pardonne pas. Titré il y a trois ans à Kitzbühel, le Serbe sait, par ailleurs, comment bien jouer en altitude pour mener sa barque à bon port en moins d'une heure et demie.

Au lendemain d'un succès probant contre le grand espoir français Arthur Fils, Dominic Stricker n'est pas parvenu à enchaîner. Avec seulement 44 % de réussite en première balle, il n'a pas pu, contrairement à mardi, s'appuyer sur son service pour gagner ces points 'gratuits' qui peuvent faire le plus grand bien. Le fait de jouer très tard dans la journée n'a pas servi sa cause. L'ambiance fut beaucoup moins 'électrique' dans un stade qui sonnait un peu creux.

A Stan Wawrinka (ATP 74) désormais de jouer ! Le Vaudois affronte ce jeudi l'Espagnol Jaume Munar (ATP 111) pour une place en quart de finale. Et pour mettre fin à une longue traversée du désert du tennis suisse dans l'Oberland. Stan Wawrinka justement fut en 2013 le dernier joueur suisse quart de finaliste à Gstaad. Le temps est venu de corriger cette anomalie.

