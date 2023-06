Djokovic se hisse en 8es de finale

Novak Djokovic (no 3) a souffert vendredi dans son 3e tour à Roland-Garros. Irritable, le Serbe a passé l'épaule en trois sets face à Alejandro Davidovich Fokina (no 29), mais sans convaincre.

Gêné par une douleur au haut de la cuisse gauche qui a nécessité l'intervention du kiné à l'issue de la deuxième manche, le double vainqueur du tournoi (2016, 2021) s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-2 devant l'Espagnol, après 3h36' de lutte (dont 2h50' pour les deux premiers sets !). Il n'a guère rassuré ses supporters.

Alejandro Davidovich Fokina aurait d'ailleurs pu les faire douter plus, et plus longtemps: il a ainsi servi pour le gain du premier set à 6-5, et s'est procuré une balle d'égalisation à une manche partout à 6-5 à la relance. Mais Novak Djokovic a su serrer sa garde dans le 'money time' pour éviter la peau de banane.

'Très physique'

En quête d'un historique 23e titre du Grand Chelem, le Serbe de 36 ans n'a en revanche pas tremblé dans le troisième set. Plus régulier à l'échange - mais pas plus serein, il a fait la différence en signant le break dès le deuxième jeu pour s'envoler vers un... 14e huitième de finale consécutif sur la terre battue parisienne.

'Je savais que ce serait un match très difficile, très physique. Plus de 3 heures pour trois sets, ça fait beaucoup', a-t-il souligné. 'Je suis fier de ma performance. Priorité maintenant à la récupération, j'espère être prêt à en découdre dimanche pour mon prochain match', a-t-il poursuivi.

Rublev out

Novak Djokovic affrontera dimanche le Polonais Hubert Hurkacz (no 13) ou le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 94). Sa route s'est par ailleurs dégagée vendredi: son adversaire désigné des quarts de finale, le vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo Andrey Rublev (no 7), a en effet mordu la poussière au 3e tour.

/ATS