Djokovic qualifié sans trembler pour le troisième tour

Novak Djokovic a tranquillement poursuivi sa route vers un 24e titre du Grand Chelem. Ceci en surclassant l'Espagnol Bernabe Zapata (76e) 6-4 6-1 6-1 en deux heures pile au 2e tour de l'US Open.

'Le premier set a été compliqué parce qu'il fait chaud et très humide. Puis l'ombre a recouvert le court et c'est devenu un peu mieux. Mais c'est pareil pour les deux joueurs', a commenté Djokovic.

'Je n'ai pas très bien commencé le match, mais aux deuxième et troisième sets, j'ai élevé mon niveau de deux ou trois crans', s'est-il félicité en estimant toutefois être capable de 'jouer mieux que ça'.

Le Serbe de 36 ans, no 2 mondial mais d'ores et déjà assuré de redevenir no 1 à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, sera opposé vendredi à son compatriote Laslo Djere (38e) pour une place en 8es de finale.

Djokovic, absent l'an dernier pour avoir refusé le vaccin anti-covid, espère remporter un quatrième titre à Flushing Meadows pour égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

/ATS