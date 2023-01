Djokovic lâche un set au 2e tour face à Couacaud

Novak Djokovic (no 4) a lâché de manière surprenante un set dans son 2e tour de l'Open d'Australie. Mais le nonuple vainqueur du tournoi n'a laissé aucune raison d'y croire à Enzo Couacaud (ATP 191).

Le Serbe s'est imposé 6-1 6-7 (5/7) 6-2 6-0 devant le Français, qui avait décroché son ticket pour le tableau final en battant le Bernois Dominic Stricker au dernier tour des qualifications. Sa principale alerte fut physique, puisque sa douleur à la cuisse gauche a nécessité un temps mort médical au deuxième set.

Novak Djokovic s'est toutefois pleinement et rapidement rassuré après la perte de la deuxième manche, remportant au pas de charge les neuf premiers points et les trois premiers jeux du troisième set. Et il a maintenu la pression pour conclure ce match sur un 6-0, comme au 1er tour face à Roberto Carballes Baena.

Cette douleur à une cuisse incite forcément à une certaine prudence. Mais, fort de la confiance inébranlable qui l'habite, Novak Djokovic demeure le grand favori de l'Open d'Australie. Et son 3e tour face au Bulgare Grigor Dimitrov (no 27), qu'il a battu à neuf reprises en dix confrontations, devrait n'être qu'une formalité.

/ATS