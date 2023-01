Djokovic lâche sept jeux au 1er tour

Novak Djokovic (no 4) a entamé de manière idéale sa quête d'un 10e titre à l'Open d'Australie.

L'homme aux 21 trophées majeurs a mis 2h02' pour se débarrasser de Roberto Carballes Baena (ATP 75) mardi au 1er tour.

Le Serbe s'est imposé 6-3 6-4 6-0 devant l'Espagnol pour cueillir son 83e succès dans le cadre de cette première levée du Grand Chelem, le premier depuis sa finale gagnée en 2021 face à Daniil Medvedev. Pour mémoire, il avait été privé de l'édition 2022 après avoir été expulsé du territoire en raison de son statut vaccinal.

Novak Djokovic a rendu une copie d'excellente facture, signant notamment un troisième set parfait. Le grand favori du tournoi ne s'est jamais retrouvé en danger sur son engagement face à Roberto Carballes Baena, qui n'a gagné que 15 points à la relance et ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Et, plus important peut-être, Nole n'a pas semblé souffrir de sa cuisse gauche.

Sacré dans le Masters ATP de Turin l'automne dernier puis à Adelaide le 8 janvier, le Serbe tentera de décrocher au 2e tour - face à Enzo Couacaud ou à Hugo Dellien - sa 12e victoire de suite sur le circuit. Si l'on exclut la Laver Cup, il a remporté 31 des 32 matches qu'il a joués depuis son élimination subie en quart de finale à Roland-Garros en juin dernier face à Rafael Nadal.

/ATS