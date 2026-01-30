Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Novak Djokovic défiera Carlos Alcaraz (ATP 1) dimanche en finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a sorti le no 2 mondial Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 vendredi dans la deuxième demi-finale.

En quête d'un 25e titre du Grand Chelem, 'Nole' a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau 'Big Two', le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Djokovic a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin 'Down Under'. Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.

Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale.

/ATS