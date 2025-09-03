Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Novak Djokovic (no 7) disputera sa 53e demi-finale de Grand Chelem vendredi à l'US Open.

Inusable, le Serbe de 38 ans a battu le finaliste sortant Taylor Fritz (no 4) mardi soir. Il défiera Carlos Alcaraz (no 2) pour une place en finale.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic s'est imposé 6-3 7-5 3-6 6-4 devant Taylor Fritz, qu'il a vaincu pour la 11e fois en 11 duels. Il a eu besoin de 3h24' pour s'offrir une 14e demi-finale à Flushing Meadows, un record qu'il partage avec Jimmy Connors.

Eliminé en demi-finale des trois premiers Majeurs de l'année, Novak Djokovic bénéficie donc d'une nouvelle opportunité de dépasser la femme la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem, l'Australienne Margaret Court (24 titres majeurs en simple). Mais la route est encore longue.

Le Serbe, dont le dernier sacre en Grand Chelem remonte à l'US Open 2023, devra vaincre Carlos Alcaraz pour atteindre une... 38e finale majeure. Un immense défi, mais qu'il est capable de relever: il reste sur deux succès d'affilée face au no 2 mondial.

Nole mène 5-3 dans son face-à-face avec Carlos Alcaraz. Il avait battu l'Espagnol en finale du tournoi olympique de Paris 2024, pour cueillir le dernier grand titre manquant à son palmarès, avant de le dominer en janvier dernier en quarts de finale de l'Open d'Australie.

