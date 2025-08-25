Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ...
Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1 7-6 (7/3) 6-2 devant l'espoir Learner Tien (ATP 50) dimanche.

Novak Djokovic (no 7) a peiné mais s'est tiré du piège tendu par le jeune Américain, 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025. Il jouera au 2e tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (ATP 145), qui avait battu le Zurichois Marc-Andrea Hüsler au dernier tour des qualifications.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement. Il s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

'J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi', a plaisanté Djokovic, qui est en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, dans son interview d'après-match. 'C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite', a-t-il ajouté.

Exit Medvedev

Sacré à New York en 2021 grâce à un succès en finale sur Novak Djokovic qui jouait alors le Grand Chelem calendaire, Daniil Medvedev (no 13) a en revanche été sorti d'entrée dimanche soir. Le Russe s'est incliné 6-3 7-5 6-7 (5/7) 0-6 6-4 devant Benjamin Bonzi (ATP 51).

Daniil Medvedev, qui a écarté une première balle de match à 5-4 sur le service adverse dans la troisième manche, a pourtant compté à deux reprises un break d'avance au cinquième set. Mais son manque de confiance s'est ressenti dans le 'money time' face au Français, qui l'avait déjà battu au 1er tour à Wimbledon deux mois plus tôt.

/ATS
 

