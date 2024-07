Deuxième titre de l'année pour Ritschard

A désormais 30 ans, Alexander Ritschard (ATP 175) joue le tennis de sa vie. Le Zurichois a cueilli dimanche à Salzbourg son deuxième titre de l'année dans un Challenger, le troisième au total.

Tête de série no 8 sur la terre battue autrichienne, Ritschard s'est imposé 6-4 6-2 en 74 minutes en finale face au Français Kyrian Jacquet (ATP 239). Impérial dimanche, il a notamment battu cette semaine l'Argentin Federico Coria, 72e mondial et tête de série no 1.

Alexander Ritschard avait déjà triomphé fin avril à Savannah, sur terre battue déjà, avant d'échouer en finale à Heilbronn en juin. Il gagnera une quarantaine de places dans la hiérarchie pour décrocher son meilleur classement. Désormais no 3 helvétique devant Dominic Stricker, il figurera parmi les 140 meilleurs joueurs du monde.

/ATS